Путин перечислил успехи российского сельского хозяйства

Его эффективность возросла в сравнении с показателями советского времени

Российское сельское хозяйство превратилось в высокотехнологичную отрасль, стало эффективным и конкурентоспособным на мировых рынках. Об этом в среду, 21 сентября, рассказал президент России Владимир Путин.

Глава государства сослался на прогноз Министерства сельского хозяйства, согласно которому в 2022 году урожай зерновых в стране должен составить более 140 млн тонн.

При этом, отметил Путин, "по-моему, посевных площадей-то меньше, чем в Советском Союзе". Это говорит о росте эффективности сельского хозяйства "в разы, наверное". По мнению президента, "это очень здорово", сообщает ТАСС.

Россия тем временем начала формировать интервенционный фонд продовольствия, закупив на Национальной товарной бирже уже несколько партий зерна. Всего Минсельхоз планирует приобрести в государственный интервенционный фонд до 1 млн тонн зерна.

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