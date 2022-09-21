Белый дом открестился от участия в конфликте на Украине против России

В Вашингтоне уверяют, что не принимают участия

Соединенные Штаты не принимают никакого участия в конфликте на Украине. Такое заявление в среду, 21 сентября, сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Чиновника попросили ответить на вопрос, согласны ли американские власти с тем, что фактически США являются участником конфликта, помогая Украине.

По утверждению Кирби, это совсем не так, сообщает телеканал Fox News.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад преследует цель ослабить, разобщить и уничтожить Россию. Для этого "они поощряли банды международных террористов на Кавказе, продвигали наступательную инфраструктуру НАТО вплотную к нашим границам", а также "сделали своим оружием тотальную русофобию".

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