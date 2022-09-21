В Турции разбился пожарный вертолет с россиянами на борту

Есть погибшие

Как сообщила администрация провинции Денизли, на юге Турции потерпел крушение пожарный вертолет, следовавший на тушение лесного пожара в районе Мармариса провинции Мугла.

"На место происшествия немедленно направлены поисково-спасательные команды. По предварительным данным, травмы получил один человек. Другим пострадавшим оказывают помощь медицинские бригады", - цитирует сообщение ТАСС.

Вместе с тем в МВД республики отметили, что в состав экипажа входили по меньшей мере два гражданина России.

"Экипаж состоял из семи человек, двое из которых были россиянами, пятеро - турками. В результате аварии погибли два человека, пятеро получили ранения", - уточнили в ведомстве.

Турецкая газета Aydınlık пишет, что при крушении пожарного вертолета погибшими считаются два российских гражданина.

ОБНОВЛЕНИЕ (18:07): Посольство России в Турции подтвердило гибель двух граждан России при крушении пожарного вертолета в республике, передает ТАСС.

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