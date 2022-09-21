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Путин напомнил о неизменном возрождении России

18:16
  • среда
  • 21 сентября 2022

"Отменить" уникальную российскую цивилизацию невозможно, заявил президент

Каждый сложный период в истории Государства Российского всегда неизменно завершался возрождением Отечества. Об этом в среду, 21 сентября, напомнил президент России Владимир Путин.
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Российская цивилизация самобытна, мы будет ее отстаивать и защищать, подчеркнул Путин. Он отметил, что в этом нет "чванства и превосходства". "Отменить" уникальную российскую цивилизацию и ее богатейшую культуру, разрушить или пошатнуть российские ценности не способен никто, указал президент.

Однако быть частью этой цивилизации — не только счастье, но и ответственность, а в деле укрепления страны и защиты своей великой Родины ответственность лежит на каждом, подчеркнул российский лидер.

Он заявил, что смертельной опасностью для России является ослабление суверенитета, но подобных ошибок от нас "не дождутся". Суверенитет России — это гарантия свободы каждого, ответственная и сильная власть, которая будет служить только российскому народу, цитирует президента РИА Новости.

Ранее российский лидер отмечал, что страна выдерживает напор западных санкций. Несмотря на внешнее санкционное давление, экономика страны постепенно стабилизируется, выравнивается и выходит на траекторию роста. Также Путин потребовал сформировать все условия для дальнейшей структурной перестройки экономики.

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