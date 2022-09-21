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Путин назвал критерии выбора партнеров России

18:38
  • среда
  • 21 сентября 2022

Москва придерживается принципов открытости и честности

Россия выступает на стороне открытого и честного партнерства. Такое заявление в среду, 21 сентября, сделал российский лидер Владимир Путин.
Путин принял верительные грамоты послов четырех недружественных государств

Во время концерта в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности президент России подчеркнул, что Москва твердо стоит на этих принципах.

Путин отметил, что выстраивать партнерские отношения Россия намерена со всеми, кто разделяет наши идеи равноправного, взаимовыгодного сотрудничества, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев напомнил, что Германия для России – недружественная страна, в том числе потому, что она поставляет Украине летальное оружие, направленное против российских Вооруженных сил.

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