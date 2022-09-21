Байден заверил в стремлении к миру на Украине

Однако помогать Украине Вашингтон не перестанет

Американские власти хотят завершения конфликта на Украине. Такое заявление в среду, 21 сентября, сделал президент США Джо Байден в ходе выступления на Генассамблее ООН.

По словам Байдена, Соединенные Штаты настаивают на завершении боевых действий на Украине, но "на справедливых условиях". Президент США заявил, что "территорию страны нельзя забирать силой, и мы противостоим действиям России в этом".

Американский лидер отметил, что ни для кого не является секретом солидарность Вашингтона с Киевом, поскольку "Украина имеет те же права, что и все другие суверенные страны", сообщает РИА Новости.

Несмотря на заверения американских властей о стремлении к миру на Украине, Вашингтон продолжает передавать Киеву военную помощь — оружие и военную технику. В рамках очередного такого пакета стоимостью 600 млн долларов киевский режим получит дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS, 36 тысяч артиллерийских снарядов и еще тысячу высокоточных натовского калибра.

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