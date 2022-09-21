Киев попросил у Запада дальнобойные ракеты и танки Abrams

Украинские власти настроены на эскалацию

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк потребовал от Запада новой военной помощи.

"Союзники Украины должны поставить ей больше ракет HIMARS, в том числе с дальностью стрельбы до 300 км, а также американские танки Abrams", - сказал он в интервью CNN.

Кроме того, по словам Подоляка, Запада должен дать России "решительный ответ" в связи с началом "нового этапа войны".

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

21 сентября Владимир Путин объявил о проведении в России частичной мобилизации. Призваны будут те, кто уже проходил службу в армии, имеет важные для ВС военные специальности и имеет опыт боевых действий. Всего мобилизованы будут 300 тысяч человек.

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