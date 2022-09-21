Байден отверг обвинения России в обострении продовольственного кризиса

Президент США поддержал "продуктовую сделку"

Антироссийские санкции не препятствуют экспорту продовольствия и удобрений из России на мировые рынки. Такое заявление в среду, 21 сентября, сделал президент США Джо Байден в ходе выступления на Генассамблее ООН.

По словам Байдена, Соединенные Штаты поддерживают "продуктовую сделку", заключенную Россией, Украиной, Турцией и ООН, и призывают продлить срок ее действия, который должен истечь в ноябре.

Вашингтон призывает все государства не препятствовать поставкам продовольствия на мировой рынок, а также не формировать избыточные запасы зерна у себя. Со своей стороны США выделят 2,9 млрд долларов на поддержание продовольственной безопасности, пообещал политик.

Что касается обвинений российской стороны в адрес Запада относительно усугубления продовольственного кризиса, Байден заявил, что не разделяет такое мнение, сообщает ТАСС.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что все препятствия на пути экспорта российских удобрений и их составляющих должны быть устранены. Представитель международной организации подчеркнул, что "нам нужны действия", поскольку необходимо срочно решить проблему нехватки удобрений на мировом рынке, чтобы смягчить остроту глобального продовольственного кризиса.

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