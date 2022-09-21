ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байден обвинил Россию в "бесстыдном" нарушении хартии ООН

19:36
  • среда
  • 21 сентября 2022

Президент США прокомментировал заявления российского лидера

Россия сама хотела конфликта и начала специальную военную операцию на Украине, хотя "никто не угрожал". Такое заявление в среду, 21 сентября, сделал президент США Джо Байден в ходе выступления на Генассамблее ООН.
Путин: цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить Россию

По утверждению Байдена, Россия "бесстыдно" нарушила основные принципы хартии Объединенных Наций, начав спецоперацию.

Кроме того, американский лидер обвинил президента России Владимира Путина в пренебрежении обязательствами по нераспространению ядерного оружия.

Комментируя заявление российского президента, Байден отметил, что "кем бы вы ни были, во что бы вы не верили, эти должно холодить вашу кровь", сообщает РИА Новости.

В Североатлантическом альянсе также отреагировали на обращение Владимира Путина к нации, в котором президент России предупредил о готовности применить все имеющиеся в распоряжении нашей страны средства для ее защиты. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае использования Россией ядерного оружия последствия для страны окажутся беспрецедентными.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.