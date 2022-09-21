Байден обвинил Россию в "бесстыдном" нарушении хартии ООН

Президент США прокомментировал заявления российского лидера

Россия сама хотела конфликта и начала специальную военную операцию на Украине, хотя "никто не угрожал". Такое заявление в среду, 21 сентября, сделал президент США Джо Байден в ходе выступления на Генассамблее ООН.

По утверждению Байдена, Россия "бесстыдно" нарушила основные принципы хартии Объединенных Наций, начав спецоперацию.

Кроме того, американский лидер обвинил президента России Владимира Путина в пренебрежении обязательствами по нераспространению ядерного оружия.

Комментируя заявление российского президента, Байден отметил, что "кем бы вы ни были, во что бы вы не верили, эти должно холодить вашу кровь", сообщает РИА Новости.

В Североатлантическом альянсе также отреагировали на обращение Владимира Путина к нации, в котором президент России предупредил о готовности применить все имеющиеся в распоряжении нашей страны средства для ее защиты. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае использования Россией ядерного оружия последствия для страны окажутся беспрецедентными.

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