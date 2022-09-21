В России может снизиться производство красной икры

Об этом сообщил глава Росрыболовства

Глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил журналистам, что производство икры лососевых рыб в России по итогам 2022 года может составить 8-9 тысяч тонн.

"Лососевая путина идет достаточно плохо, в том плане, что мы выловили даже меньше, чем в 2020 году. Прогноз по производству икры практически в два раза меньше", - уточнил он (цитата по "Интерфаксу").

Как добавил Шестаков, в правительство будет направлено предложение ограничить экспорт икры.

"Для нас, с учётом отсутствия поставок атлантической семги на российский рынок, важно обеспечить хотя бы диким лососем внутренний рынок с тем, чтобы цены были доступны", - пояснил руководитель ведомства.

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