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В НАТО озаботились пополнением запасов оружия

19:58
  • среда
  • 21 сентября 2022

Арсеналы истощились из-за помощи Украине

Члены Североатлантического альянса продумывают меры по пополнению своих оружейных арсеналов. Об этом в среду, 21 сентября, рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Генсек НАТО рассказал о цене за оказание поддержки Украине

Политик напомнил, что страны НАТО, прежде всего США, оказали беспрецедентную поддержку Украине. Однако это привело к истощению собственных запасов оружия.

Для их пополнения члены Альянса поддерживают тесный контакт с оборонной промышленностью для ускорения темпов производства, поставок больших объемов оружия и боеприпасов. Столтенберг также сообщил, что проводит встречи по этому вопросу с государствами-членами альянса и с представителями оборонной промышленности.

Генсек НАТО подчеркнул, что Альянсу "надо пополнять наши склады обеспечения сдерживания и обороны всей территории НАТО", а также необходимо сохранить возможность поддерживать Украину, сообщает РИА Новости.

Ранее германский министр иностранных дел Анналена Бербок рассказала, что в бундесвере сложилась "абсолютная" нехватка вооружений, промышленность ФРГ выделила специальные мощности для производства оружия для Киева. По словам Бербок, поставки вооружений из Германии на Украину идут "по тонкой грани" в связи с возникшим в ФРГ дефицитом оружия.

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