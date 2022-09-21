Суверенитет - это гарантия свободы: главное из визита Путина в Великий Новгород

Президент встретился с руководителями передовых инженерных школ страны

Россия и дальше будет отстаивать и защищать свою свободу и независимость, будет бороться за свой суверенитет, культуру и традиции ради потомков и великого будущего. Об этом заявил Владимир Путин в Великом Новгороде, где проходят торжества по случаю 1160-летия зарождения российской государственности.

Там же - в Великом Новгороде - Владимир Путин встретился с руководителями передовых инженерных школ страны. Обсуждали отечественную интеллектуальную базу, которая позволит развивать собственное производство, в том числе и продукцию попавшую под санкции.

"Передовые инженерные школы" - проект федеральный и по-настоящему необходимый для нашей страны. Идея возникновения подобного формата, где от зарождения мысли до реализации весь процесс курировали бы ведущие российские вузы и отечественные компании, возникла еще в 2018 году. Инициатором тогда выступил губернатор Новгородской области. Место для подведения промежуточных итогов выбрано не случайно сразу по нескольким причинам.

"Сегодня мы собрались в Новгороде, потому что в известном смысле Новгород был колыбелью начинаний подобного рода. Ярослав Мудрый в 11 веке здесь организовал первую школу на 300 детей, и вообще он был известен тем, - Мудрый, он уже гораздо позже получил такое прозвище благородное, но заслуженно, - что не только первую школу создал, но и, действительно, уделял очень много внимания и придавал огромное значение интеллектуальному развитию нации, подготовке специалистов по разным направлениям. И потом, когда стал князем в Киеве, там продолжил это. Там в основном для элит все делал, а здесь для широкой публики, с этого начал. И это очень правильно: база шире", - отметил глава государства.

Проект должен был обеспечить те секторы экономики, которые ориентированы на экспорт, высококвалифицированными кадрами - инженерами нового поколения. Грамотный баланс между теорией и потребностями ведущих российских компаний с рынком конечной продукции необходим, подчеркивает президент. За каждый представленный проект бизнес проголосовал рублем.

"Наши компании крупные все привыкли покупать, а сейчас, когда не продают, приходится самим придумывать. Главное, что у нас есть база, на которой можно придумывать, и это прежде всего интеллектуальная база. Поэтому так важно было соединить в этой программе интеллектуальные возможности, те наработки, которые были сделаны до этого в практическом плане, и теорию, и прикладную науку, потребности наших ведущих компаний, их финансовые возможности и, самое главное, рынок конечной продукции. В этом и заключалась идея создания таких продвинутых инженерных школ, чтобы все вместе в одном месте объединить и добиться необходимого стране успеха", - обратил внимание Путин.

Проект уникален и тем, что аналогов ему не было как минимум 40 лет. С тех самых времен, когда у нас в стране активно развивались производственные практики. Сейчас в программе задействованы 30 российских вузов, выпускники которых готовы придумывать что-то новое и в буквальном смысле прыгать выше головы. В пермской инженерной школе, к примеру, занимаются крайне серьезной в нынешних условиях темой - разрабатывают элементы современных авиадвигателей.

"Как только начинаем покупать, рынок сразу для своего производителя закрыт, потому что не производили мы с советских времен конкурентоспособных авиадвигателей для гражданской авиации. Для боевой - да, они самые лучшие в мире, но боевая - у нее определенный срок жизни, и никто не считает ничего ни по шумам, ни по расходу топлива. А к гражданской совсем другие требования, никто ничего не делал в свое время. Конечно, лучше покупать - дешевле даже и комфортнее - Boeing и Airbus. Но если сами не будем делать, никогда не появится…Здесь не было бы счастья, да несчастье помогло: закрыли - значит, все", - указал глава государства.

Главная задача - создать новую инженерную элиту страны. В Новгороде упор сделали на атомной энергетике нового поколения. Специалисты разрабатывают реактор следующего образца, где охлаждение происходит посредством гелия, а не воды. Таким образом, практически будет добыт ключ к получению водорода с низким углеродным следом. А этим не занимается никто в мире.

"Вообще, водород - одно из таких серьезных направлений по целому ряду сфер, в энергетике в том числе и, наверное, прежде всего. И если нам удастся сделать то, о чем вы сейчас говорите, то мы сохраним за собой, даже тогда, когда углеводороды будут реально, а не как сегодня - "хотелки" у кого-то на Западе, уходить, то мы сохраним за собой лидерские позиции. У нас для этого есть все возможности, это точно совершенно", - сказал Путин.

Президент отмечает: иностранные партнеры, сами того не ведая, своими санкциями и отказом от сотрудничества, сделали России подарок. Практически подтолкнули к тому, чтобы развиваться самостоятельно. Поэтому так необходимо не останавливаться на полпути, радуясь уже достигнутым успехам, и упорно продолжать работать дальше. В Великом Новгороде в ближайшее время двери для 45 ребят откроет техническая школа. О своих впечатлениях Путину смог рассказать участник первого набора из 10 класса Алексей Гусев: "Я правда ценю то, что на территории, где ты родился и живешь, существует возможность учиться, развиваться и работать со взрослыми коллективами над реальными задачами".

Сегодня в Великом Новгороде отмечают годовщину зарождения российской государственности. Город по праву считается колыбелью Руси. Президент подчеркивает: за 1160 лет наша страна переживала разные эпохи - в том числе тяжелые и трагические, но каждый раз с успехом возрождалась, превозмогая испытания. Именно поэтому сейчас так необходимо беречь и продолжать традиции предков.

"Быть патриотом - суть природы и характера российского народа. Сейчас в ходе специальной военной операции наши герои, солдаты и офицеры, добровольцы проявляют именно такие высшие человеческие качества, бьются отважно, плечом к плечу, как братья, ради спасения людей Донбасса, ради мирного неба для наших детей и внуков, ради родной страны, которая всегда будет только свободной и независимой. За 1160 лет мы твёрдо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов. В такие периоды под угрозой оказывалось само существование России. Больше от нас подобных ошибок не дождутся. Мы не поддадимся шантажу и запугиванию и никогда не предадим, не утратим свой суверенитет, а укрепляя его, мы развиваем нашу страну. Суверенитет - это гарантия свободы каждого. И в нашей традиции человек не может чувствовать себя по-настоящему свободным, если не свободен его народ, Отечество, Россия, Родина", - заявил президент.

Россия всегда остается на стороне открытого и честного партнерства - и готова на этих принципах выстраивать сотрудничество с теми странами, которые эти идеи готовы разделять.

Александра Сергомасова, Юлия Олейник, "ТВ Центр"

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