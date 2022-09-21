"Видим свет в конце тоннеля": как идет подготовка к референдумам

В Запорожской области уже созданы 394 избирательных участка

Освобожденную часть Николаевской области решено включить в состав Херсонской, чтобы ее жители тоже могли участвовать в предстоящем референдуме. В Запорожской области уже созданы 394 избирательных участка, еще 85 будут работать за пределами региона. В местной администрации сообщили, что парламентарии из 16 стран Европы и Северной Америки выразили желание работать на референдуме наблюдателями.

На решение о проведении референдума в Запорожской области Киев ответил очередным ударом по атомной станции. ВСУ использовали фугасные снаряды. Стреляли беспорядочно, перебили линию электропередачи. Накануне повреждения получили спецкорпус, система охлаждения и столовая, где находились сотрудники. Но все это лишь усиливает желание запорожцев как можно быстрее разорвать связь с Украиной - страной, которая уже давно не считает местное население своим. Да и жители здесь никогда не отделяли себя от России. Особенно в промышленных городах. Энергодар и атомную станцию, например, строили всем Советским Союзом.

"Я русская, родина моя Забайкалье, приехала в 86 году сюда в медсанчасть как врач. Я всегда была за Россию! Когда стала Украина самостийной, у меня интуиция никогда не обманывает, интуиция сразу меня хлопнула, что будет беда. Что на это государство нельзя надеяться, оно какое-то ненастоящее. Муж мой - такое же мнение, царство ему небесное. И мы вот вдвоем, тихо мирно, молчком, нигде, ничего не говоря, так прожили. А теперь видим свет в конце тоннеля, но чтобы этот свет был навсегда!", - говорит местная жительница.

От украинских войск освобождено примерно 70% территории Запорожской области. Накануне общенародный съезд региона утвердил - референдум стартует 23 сентября.

"Руку поднял я за то, чтобы срочно провести референдум, чтобы избавиться полностью от режима Зеленского и перейти под защиту братьев россиян", - отмечает другой местный житель.

На территории Запорожской области созданы 394 избирательных участка и 85 - за ее пределами: в России, Херсоне, ЛНР и ДНР. Проголосовать смогут более полумиллиона жителей. Чтобы мнение каждого было учтено, была проведена колоссальная работа по восстановлению списков избирателей, которые уничтожили или вывезли бывшие власти региона.

"Здесь проводилась многоуровневая работа со всеми структурами, ведомствами, какие только были доступны, для того, чтобы узнать и определить всех здесь зарегистрированных проживающих людей. По сути на сегодняшний день область уже не просто готова к проведению референдума, сделано все, чтобы он прошел абсолютно прозрачно", - заявил Владимир Рогов, председатель движения "Мы вместе с Россией".

Голосование будет длиться пять дней. Сначала поквартирные обходы, а 27 сентября - на участках. Это нужно, чтобы избежать массового скопления людей. Сотрудники МВД - в повышенной готовности.

"Мы понимаем, что могут быть различного рода провокации, но референдум состоится в любом случае, и мы будем пресекать все попытки киевского режима подвергнуть мирных жителей Запорожской области опасности", - сказал Андрей Жидков, начальник УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району.

В Херсонской области в списках избирателей значатся примерно 750 тысяч человек. Чтобы проголосовать, достаточно будет предъявить паспорт Украины с пропиской в регионе, либо другой документ, удостоверяющий личность, который получен на территории области. На время референдума приостановят учебный процесс во всех детсадах, школах, лицеях, колледжах и вузах Запорожской и Херсонской областях. Это необходимо для безопасности учащихся.

"Что бы ни говорили укронацистские СМИ, что бы ни подтверждали или ни опровергали - мы никуда не убежали, мы никуда не собираемся бежать, потому что это наша земля, это наша русская земля", - подчеркнул Кирилл Стремоусов, заместителя главы администрации Херсонской области.

Освобожденные Снигиревский и Александровский районы Николаевской области по просьбе жителей включили в состав Херсонской. Указ подписал глава администрации Владимир Сальдо. Это поможет людям принять участие в референдуме. В бюллетене только один вопрос. Он сформулирован в соответствии со всеми нормами международного права и будет звучать на русском и украинском языках. "Вы за выход области из состава Украины, образование области как самостоятельного государства и вхождение его в состав России на правах субъекта?".

По данным опросов, свое мнение выскажут до 80% избирателей. Ждут все мировые СМИ и иностранных наблюдателей.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"