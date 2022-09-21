Украинское командование отправило солдат на убой

Украинские националисты вечером открыли огонь по мирным кварталам Донецка. Одной из мишеней стала больница. По предварительной информации, ранения получили трое. Также подразделения ВСУ предприняли новую попытку наступления на соседний поселок Пески, но союзные войска успешно отбили атаку. Кроме этого, за сутки противник понес большие потери в результате российских высокоточных ударов по местам дислокации в Херсонской области, сообщает наше Минобороны.

Населенный пункт Пески был освобожден от нацистов еще в середине августа, теперь те пытаются оккупировать его снова. На этот раз в атаку бросили танки, бронемашины и пехоту. Движутся по практически открытой местности с редкими лесопосадками. И с воздуха видны как на ладони. То есть командование отправило их просто на убой. Результат не заставил себя долго ждать: массированный артиллерийский удар со стороны союзных сил, уничтожены более ста нацистов и множество техники.

Примеры отношения к своим же как к пушечному мясу командование ВСУ демонстрирует каждый день. В районе Правдино Херсонской области потери одного из подразделений бригады всего за сутки составили более 200 человек. Личный состав 4-й роты 2-го батальона данного соединения фактически полностью погиб из-за командира 28-й бригады ВСУ, направившего подразделение в контратаку на минное поле. В районе Павловки Донецкой народной республики в результате огневого поражения 3-го батальона 1-й бригады президента Украины, предпринявшего неудачную попытку контратаки, потери противника составили более 60 человек убитыми и ранеными, а также четыре танка и восемь автомобилей.

На верную гибель нацистский режим бросает своих боевиков, чтобы любой ценой продемонстрировать западным патронам хоть какие-нибудь успехи. Может, тогда подбросят в долг еще HIMARSов. Правда, не учитывают: эта разработка военно-промышленного комплекса США непобедимой не является. В нашем арсенале есть минимум три эффективных средства: ЗРК "БУК-М3", а также "Витязи" и "С-400". Только за сутки в воздухе уничтожено 28 снарядов американской системы залпового огня HIMARS и три противорадиолокационные ракеты HARM.

Все попытки наступления ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении пресечены. Изюмско-балаклейская группировка переброшена, чтобы усилить ударные возможности российских войск в ДНР и продолжить освобождение республики. Где пока еще от зверств нацистов и их западных пособников продолжают страдать люди. Сегодня всего за полтора часа по четырем поселкам ДНР было выпущено 5 снарядов 152-миллиметра и 17 - натовского калибра. За сутки атакам подверглись 11 населенных пунктов. По ним бьют из "Градов", танков, минометов и ствольной артиллерии. В Донецке после обстрела Верхнекальмиусского водохранилища, снабжающего город, обесточена фильтровальная станция. Повреждено здание больницы. Ранения получили два пациента. В Горловке же били по жилому району. Пострадали двое мирных граждан.

Прилетает и в ЛНР. В Новоайдаре в результате обстрелов города из американской РСЗО HIMARS погиб мирный житель, другой ранен. Практически до основания разрушены жилые дома, учебный корпус и общежитие аграрного колледжа, зернохранилище, склад удобрений и сельхозтехники. Досталось и Красному Лиману.

"Рано утром укронацисты обстреляли Красный Лиман. Есть пострадавшие. Один ранен. Один убит. Несмотря на участившиеся обстрелы, администрация продолжает работать и оказывать гуманитарную помощь. Город мы наш никому не сдадим", - сообщил Александр Петрикин, глава администрации города Красный Лиман.

Макароны, масло, сахар, хлеб, детское питание, средства гигиены, бытовая химия. Самого необходимого для выживания набирается на увесистый ящик. Российские волонтеры доставили гуманитарную помощь для жителей Новодружеска и Приволья Луганской народной республики.

Российская авиация в зоне СВО не только уничтожает националистов, но и служит гуманитарным целям. Санитарными вертолетами наши военнослужащие эвакуируют раненых мирных жителей, которым невозможно оказать медицинскую помощь на месте. Их отправляют в лечебные учреждения, в том числе расположенные на территории России.

Лилия Акиньшина, Георгий Могунов, "ТВ Центр"

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