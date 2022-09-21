Сессия ГА ООН предсказуемо свелась к голословным обвинениям в адрес России

Америка руководствуется своими интересами в ущерб интересам других государств

Россия и МАГАТЭ продолжат взаимодействие с целью принуждения киевского режима к немедленному прекращению обстрелов Запорожской АЭС и города Энергодар. Ситуацию в регионе глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Встреча прошла в Нью-Йорке в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН. Происходящее на Украине стало одной из главных тем во время выступления многих западных политиков. По традиции, все свелось к голословным обвинениям в адрес Москвы.

По сообщениям американской прессы, сразу после обращения Владимира Путина Джо Байден принялся в спешке править свою речь для выступления на Генассамблее ООН. Наверное, опять прибегнул к шпаргалке, да вот только списал с нее явно что-то не то. Иного объяснения сказанному президентом США сложно найти: "Россия бесстыдно нарушила основные принципы хартии Объединенных Наций. Никто не угрожал России, сама Россия хотела конфликта. Заявление российского лидера с ядерными угрозами против Европы - это пренебрежение обязательствами по нераспространению. Кем бы вы ни были, во что бы вы не верили, эти должно холодить вашу кровь".

Что-то из серии "слышал звон, да не знает, где он". Ведь Путин сказал ровно обратное. А именно - напомнил заявления некоторых представителей ведущих государств НАТО о допустимости применения против нашей страны ядерного оружия. И только после этого отметил, что в случае угрозы территориальной целостности России Москва использует все имеющиеся в ее распоряжении средства. В целях защиты.

"Слушаю Байдена на ГА ООН. Цитирует Путина. Но Путин такого не говорил. Кто подставил президента США в очередной раз? Кто ему это подсовывает? Понятно, что сам американский президент не в состоянии ни анализировать, ни размышлять на сложные темы. Но нельзя же так беззастенчиво пользоваться человеческой слабостью явно не в благородных целях!", - отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

При этом Байден в своей речи почему-то не упомянул премьера Британии Лиз Трасс, которая всего месяц назад утверждала, что готова нажать на красную кнопку. Не вспомнил американский президент и слова Владимира Зеленского, который заявил, что Киев не станет соблюдать взятые на себя обязательства и вернет ядерный статус.

Впрочем, сегодня глава Украины вслед за своим американским патроном тоже говорил исключительно о российской угрозе, давая интервью журналисту немецкой Bild: "Я не верю, что Путин будет использовать ядерное оружие. Я не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие. Тем не менее, мы не можем идти на компромиссы, поэтому есть риски. Но понимаете, завтра Путин может сказать: помимо Украины, мы также хотим иметь часть Польши, иначе мы будем использовать ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы".

Отличился сегодня и вице-канцлер Германии Роберт Хабек: "Частичная мобилизация в России является плохим и неверным шагом, который приведет к эскалации конфликта на Украине". А говорят еще, что у немцев с юмором плохо. Ведь только в июне Германия заявила, что передаст Украине 30 зенитных самоходных установок, 54 бронетранспортера и далее по списку. А ранее Берлин среди прочего помог четырьмястами гранатометами и почти двумя тысячами ПЗРК. И вот после такого Хабек еще смеет рассуждать о вине России в эскалации конфликта.

Об "ошибках Путина", кстати, на Генассамблее ООН пространно рассуждал сегодня и Эмманюэль Макрон. Да только почти никто его не слушал - три четверти мест в зале пустовало. Даже на выступлении президента Ирана Ибрахима Раиси, якобы страны-изгоя, присутствовало куда больше людей.

"США не могут согласиться с тем, что у стран есть право действовать самостоятельно. Америка руководствуется своими интересами в ущерб интересам других государств. В современном мире господствует власть денег, а экономические санкции используются в нем как основной инструмент для воздействия на другие страны. Прошлый миропорядок потерял поддержку во всех странах. Система устарела. Это и спровоцировало новые вызовы на пути человеческого прогресса", - заявил он.

И вот для того, чтобы ответить на эти вызовы, предотвратить глобальную катастрофу, Россия делала и продолжает делать все возможное. В том числе и на полях Генассамблеи ООН. Глава нашего МИД Сергей Лавров сегодня в Нью-Йорке и уже обсудил ситуацию вокруг Запорожской АЭС на переговорах с генеральным директором МАГАТЭ. Рафаэль Гросси по итогу заявил, что рассчитывает на поддержку Москвы в вопросах безопасности станции. Всего у российского министра иностранных дел запланировано около 20 встреч, а также - выступление на общеполитической дискуссии.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"