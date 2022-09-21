ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В результате взрыва в гостинице в Кабуле погибли три человека

19:59
  • среда
  • 21 сентября 2022

Пострадали 13 человек

Представитель полиции Кабула Халид Задран сообщил о взрыве в здании гостиницы в столице Афганистана.

Взрыв в мечети в Афганистане унес жизни не менее 18 человек
Россия ответила США на предложение "скинуться" на восстановление Афганистана

"В результате взрыва в гостинице, относящейся к третьему району города Кабула, трое наших соотечественников погибли, еще 13 пострадали", - цитирует Задрана РИА Новости.

На место ЧП прибыли силы для проведения расследования.

Как говорится в сводках местных СМИ, взрыв прогремел в ресторане. Возможно, это был газовый баллон.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия взрыва в Кабуле
Последствия взрыва в Кабуле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.