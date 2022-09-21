В результате взрыва в гостинице в Кабуле погибли три человека

Пострадали 13 человек

Представитель полиции Кабула Халид Задран сообщил о взрыве в здании гостиницы в столице Афганистана.

"В результате взрыва в гостинице, относящейся к третьему району города Кабула, трое наших соотечественников погибли, еще 13 пострадали", - цитирует Задрана РИА Новости.

На место ЧП прибыли силы для проведения расследования.

Как говорится в сводках местных СМИ, взрыв прогремел в ресторане. Возможно, это был газовый баллон.

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