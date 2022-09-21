Пасмурные выходные ждут жителей Центральной России

Об этом рассказали в Гидрометцентре

Погода в Москве и на всей европейской территории России в ближайшие дни, включая выходные, будет сырой и пасмурной. Такой прогноз дал в среду, 21 сентября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, дожди будут идти в регионе с пятницы по воскресенье, причем в последний день недели осадки только усилятся. При этом ночная температура будет составлять в среднем +8...+10 градусов, дневная температура — около +12...+13 градусов.

В начале следующей недели характер погоды также не изменится, предупредил Вильфанд.

В целом, как отметил представитель Гидрометцентра, "облачная погода с дождиками при не очень высокой температуре создает осенний пейзаж и осеннее настроение", сообщает "Интерфакс".

Ранее метеорологи рассказали, что погоду в столичном регионе на неделе, начавшейся 19 сентября, в основном будут определять циклонические вихри с юга и их фронтальные разделы. При этом атмосферное давление будет демонстрировать резкие колебания не только ото дня ко дню, но и в течение одних суток.

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