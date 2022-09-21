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Макрон призвал усилить давление на Россию

20:18
  • среда
  • 21 сентября 2022

Президент Франции прокомментировал последние заявления российского лидера

Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду, 21 сентября, заявил, что мировое сообщество должно усилить давление на Москву и президента России Владимира Путина.
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Как рассказали в Елисейском дворце, Макрон выразил сожаление по поводу решения российских властей о частичной мобилизации и продолжении специальной военной операции на Украине.

По мнению Макрона, "решения Путина, который, в том числе, объявил о мобилизации резервистов, приведут к еще большей изоляции России", сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что российская цивилизация самобытна и уникальна, а "отменить" ее, разрушить или пошатнуть российские ценности не способен никто.

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