Макрон призвал усилить давление на Россию

Президент Франции прокомментировал последние заявления российского лидера

Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду, 21 сентября, заявил, что мировое сообщество должно усилить давление на Москву и президента России Владимира Путина.

Как рассказали в Елисейском дворце, Макрон выразил сожаление по поводу решения российских властей о частичной мобилизации и продолжении специальной военной операции на Украине.

По мнению Макрона, "решения Путина, который, в том числе, объявил о мобилизации резервистов, приведут к еще большей изоляции России", сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что российская цивилизация самобытна и уникальна, а "отменить" ее, разрушить или пошатнуть российские ценности не способен никто.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"