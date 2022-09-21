Стали известны подробности седьмого пакета санкций ЕС

Нефть и бриллианты

Как пишет в среду газета Politico, новый пакет санкций Евросоюза против России, вероятнее всего, будет включать в себя введение лимита цен на российскую нефть.

"Другие возможные меры на повестке могут включать (меры в отношении) дополнительных физлиц, запрет на импорт российских бриллиантов и другие предметы роскоши", - также сказано в статье.

Ранее сообщалось, что в седьмой пакет антироссийских санкций власти ЕС могут включить запрет на выдачу россиянам шенгенских виз.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

ВИДЕО: Санкции ЕС разрушают Европу без участия России

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