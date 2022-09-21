Лавров: СВО будет продолжаться до выполнения всех задач

Сколько бы времени это ни заняло

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в среду в штаб-квартиру ООН сделал ряд заявлений, пишет газета "Известия".

Глава МИД отметил, что СВО на Украине будет продолжаться, пока ее задачи не будут выполнены, сколько бы времени это ни заняло. При этом коллективный Запад во главе с США открыто стремится победить Россию "на поле боя" на Украине. Весной же США и Британия испугались, что Россия и Украина договорятся, поэтому запретили Киеву вести переговоры с Москвой.

Как указал министр, оружие стран НАТО используется для убийства мирных жителей на сопредельных с Украиной территориях России.

По словам Лаврова, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вправе воспользоваться правом на самоопределение в соответствии с уставом ООН. Москва с уважением отнесется к выбору жителей этих территорий на референдумах.

Остервенелая реакция США и их союзников на спецоперацию подвела черту под целым этапом взаимодействия России с Западом, констатировал Лавров, добавив: Западу вряд ли удастся в обозримой перспективе восстановить доверие к себе как контрагентам по бизнесу, при этом Россия продолжит адаптироваться к новым финансовым реалиям.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в России. Она вводится в связи с тем, что российской армии на Украине противостоит по сути весь блок НАТО, активно накачивающий киевский режим оружием и направляющий в зону боевых действий своих инструкторов.

23-27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях состоятся референдумы о присоединении к России.

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