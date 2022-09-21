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Лавров: СВО будет продолжаться до выполнения всех задач

20:52
  • среда
  • 21 сентября 2022

Сколько бы времени это ни заняло

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в среду в штаб-квартиру ООН сделал ряд заявлений, пишет газета "Известия".

Шойгу рассказал о потерях российской армии в ходе спецоперации
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Глава МИД отметил, что СВО на Украине будет продолжаться, пока ее задачи не будут выполнены, сколько бы времени это ни заняло. При этом коллективный Запад во главе с США открыто стремится победить Россию "на поле боя" на Украине. Весной же США и Британия испугались, что Россия и Украина договорятся, поэтому запретили Киеву вести переговоры с Москвой.

Как указал министр, оружие стран НАТО используется для убийства мирных жителей на сопредельных с Украиной территориях России.

По словам Лаврова, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вправе воспользоваться правом на самоопределение в соответствии с уставом ООН. Москва с уважением отнесется к выбору жителей этих территорий на референдумах.

Остервенелая реакция США и их союзников на спецоперацию подвела черту под целым этапом взаимодействия России с Западом, констатировал Лавров, добавив: Западу вряд ли удастся в обозримой перспективе восстановить доверие к себе как контрагентам по бизнесу, при этом Россия продолжит адаптироваться к новым финансовым реалиям.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в России. Она вводится в связи с тем, что российской армии на Украине противостоит по сути весь блок НАТО, активно накачивающий киевский режим оружием и направляющий в зону боевых действий своих инструкторов.

23-27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях состоятся референдумы о присоединении к России.

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