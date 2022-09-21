Президент Сербии призвал не считать заявление Путина о ядерном оружии блефом

Вучич напомнил, что неоднократно лично общался с президентом России

Не следует воспринимать слова российского лидера Владимира Путина о готовности Москвы использовать все средства для защиты России и ее населения в качестве блефа. Об этом в среду, 21 сентября, рассказал президент Сербии Александр Вучич.

Сербский политик напомнил, что встречался с Владимиром Путиным много раз, поэтому не думает, "что он блефует".

При этом Вучич выразил надежду на то, что "наступит мир и все сделают все от них зависящее, чтобы найти компромиссное решение".

Такое исход, по словам президента Сербии, "намного лучше, чем ждать поражения другой стороны", сообщает РИА Новости.

Ранее Александр Вучич предупредил, что миру грозит конфликт глобальных масштабов, невиданных со времен Второй мировой войны. Вопрос, по словам сербского лидера, заключается в том, "где границы и скатимся ли мы через некоторое время, а может быть, и через месяц-два, в большой мировой конфликт.

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