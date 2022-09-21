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Лавров опроверг вмешательство России в предстоящие выборы в США

21:18
  • среда
  • 21 сентября 2022

Москва наблюдает, но не вмешивается

Россия в контексте парламентских выборов, предстоящих в США, подчеркивает свою принципиальную позицию о невмешательстве во внутренние дела иностранных государств. Об этом в среду, 21 сентября, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что Соединенные Штаты не являются исключением из этого принципа: Москва отслеживает процесс подготовки к ноябрьским промежуточным выборам в Конгресс, не вмешиваясь.

Лавров уточнил, что "это не прихоть, а обязанность дипломатов, журналистов, ученых".

Министр также отметил в интервью Newsweek, что в России не преувеличивают значение результатов этих выборов "в контексте выправления российско-американских отношений, учитывая сложившееся на Капитолии стойкое неприятие самой идеи равноправного диалога с Москвой".

Ранее президент США Джо Байден направил Конгрессу письмо, в котором отметил: нет никаких доказательств того, что какая-либо иностранная держава изменила бы в США результаты каких-либо выборов, однако способность лиц, находящихся за рубежом, вмешиваться в выборы по-прежнему представляет чрезвычайную угрозу.

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