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Космический корабль "Циолковский" прибыл на МКС

21:38
  • среда
  • 21 сентября 2022

В экипаже - двое россиян и один американец

Корабль "Союз МС-22", который получил название по фамилии одного из основоположников космонавтики Константина Циолковского, пристыковался к Международной космической станции вечером среды, 21 сентября.

"Циолковский" доставил на МКС российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта NASA Фрэнка Рубио. Ожидается, что они проведут на станции 188 суток, сообщает РИА Новости.

Этот полет продолжил программу перекрестных полетов, в рамках которой на МКС доставляют смешанные экипажи, состоящие из россиян и американцев, на российских и на американских космических кораблях. На октябрь запланирован полет к МКС корабля Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной.

Несмотря на обострение российско-американских отношений в политике и экономике, программа перекрестных полетов на МКС продолжается. Смешанному экипажу, доставленному на станцию российским кораблем, предстоит провести 48 научных экспериментов, а также основные работы.

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