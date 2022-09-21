Главы МИД ЕС экстренно соберутся из-за заявлений Путина

Информацию подтвердили в Брюсселе

Вечером среду, 21 сентября, пройдет экстренная неофициальная встреча министров иностранных дел государств — членов Евросоюза. Об этом рассказал верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Политик подтвердил созыв встречи после заявлений российского лидера Владимира Путина о частичной мобилизации в России и готовности задействовать все имеющиеся виды вооружений.

По словам Борреля, ЕС необходимо согласовать общую линию, суть которой в том, что европейские страны "не будут запуганы" и "продолжат полную поддержку украинского суверенитета и демократии".

Также представитель Брюсселя подчеркнул, что ЕС продолжит оказывать политическую поддержку Украине и оказывать экономическое давление на Россию, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что не нужно считать блефом заявления российского лидера Владимира Путина о готовности Москвы использовать все средства для защиты России и ее населения. При этом Вучич выразил надежду на то, что "наступит мир и все сделают все от них зависящее, чтобы найти компромиссное решение".

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