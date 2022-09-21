Совбез ООН обсудит "новый сценарий" конфликта на Украине

Об этом рассказал глава евродипломатии Жозеп Боррель

Совет Безопасности ООН обсудит в четверг, 22 сентября, "новый сценарий" ситуации на Украине. Об этом рассказал верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Глава евродипломатии объяснил это недавними заявлениями президента России Владимира Путина о начале частичной мобилизации, а также о готовности задействовать все имеющиеся виды вооружений для защиты России и ее населения.

По мнению Борреля, на заявление Путина должна отреагировать Организация Объединенных Наций, Генассамблея которой проходит в эти дни в Нью-Йорке. Европейский чиновник отметил, что "когда кто-то говорит "все оружие", то он имеет в виду и ядерное оружие", а "международное сообщество не может принимать это", сообщает ТАСС.

В мире продолжают обсуждать заявления российского лидера Владимира Путина. Евросоюз проведет экстренную неофициальную встречу на уровне глав МИД с тем, чтобы согласовать общую линию. Боррель заявил, что ее суть в том, что европейские страны "не будут запуганы" и "продолжат полную поддержку украинского суверенитета и демократии".

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