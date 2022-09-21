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В Госдуме предложили государству платить ипотеку за мобилизованных

22:41
  • среда
  • 21 сентября 2022

Такой законопроект будет внесен в нижнюю палату парламента

На рассмотрение Государственной думы будет внесена законодательная инициатива об оплате государством ипотеки и автокредитов граждан, попавших под мобилизацию в ряды Вооруженных сил. Об этом в среду, 21 сентября, рассказал первый заместитель председателя думского комитета по строительству Владимир Кошелев.

Депутат счел правильным, что в качестве меры поддержки граждан, мобилизованных на военную службу, государство приняло бы на себя их обязательства по ежемесячным выплатам ипотечных и автомобильных кредитов.

Кошелев предложил распространить такую меру поддержки на весь период прохождения службы в Вооруженных силах, сообщает РИА Новости.

Ранее Банк России обратился к кредитно-финансовым организациям с рекомендацией пойти навстречу заемщикам из числа попавших под частичную мобилизацию — разработать для них специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать существующие программы.

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