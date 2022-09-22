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Российская система ПВО сбила 12 ракет над Новой Каховкой

08:20
  • четверг
  • 22 сентября 2022

ВСУ продолжают обстрелы Запорожской АЭС

Последние данные о ситуации в Донбассе и на других освобождённых территориях. Мощной атаке с позиций украинских националистов подверглась Херсонская область.

Над Новой Каховкой российские системы ПВО сбили 12 ракет. По Херсону ударили из американских "Хаймарсов" - повреждена пожарная часть и причал паромной переправы. Есть пострадавшие.

С позиций ВСУ продолжаются обстрелы Запорожской АЭС. В результате одного из них был повреждён кабель питания 6-го энергоблока, аварию удалось оперативно устранить - работу реактора временно поддерживали с помощью дизельных генераторов, сообщает "ТВ Центр".

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