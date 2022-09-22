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Минобороны показало работу "Смерчей" в зоне спецоперации

08:24
  • четверг
  • 22 сентября 2022

Расчеты уничтожают цели националистов

Наше Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчётов РСЗО "Смерч", с помощью которых российские военные уничтожают цели националистов на расстоянии до 90 километров.

Для наведения и корректировки огня применяются беспилотники, также эффективно работают разведчики. Получив координаты, артиллеристы с ювелирной точностью уничтожают командные пункты, склады с вооружением и боеприпасами и средства противовоздушной обороны.

После нанесения удара расчёты РСЗО меняют позицию, чтобы перезарядить орудие, дозаправить технику и не попасть под ответный огонь националистов.

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