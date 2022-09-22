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В Минобороны рассказали о новых героях спецоперации

08:38
  • четверг
  • 22 сентября 2022

Они проявляют мужество и отвагу

В нашем оборонном ведомстве рассказали о новых примерах мужества и отваги, которые проявляют защитники Донбасса.

Расчёт под командованием старшего сержанта Владислава Смирнова отразил две атаки превосходящих сил противника и не допустил прорыва линии обороны. В бою старший сержант лично уничтожил четыре автомобиля, зенитный комплекс "Оса" и до 50 боевиков.

Сержант Даниил Муромцев в ходе боестолкновения подбил три бронемашины неонацистов и огнём из пулемёта остановил продвижение вражеской пехоты. Противник отступил, наши военные удержали позицию без потерь.

Прапорщик Замир Гаджимурадов вынес тяжелораненого сослуживца из-под огня, оказал ему первую помощь и сразу вернулся в бой. Вместе со своим подразделением прапорщик Гаджимурадов отразил несколько атак радикалов, уничтожая их огнём из гранатомёта.

Под плотным огнём старший сержант Иван Невмержицкий восстановил повреждённое электропитание в опорном пункте. Затем вернулся в бой, лично уничтожил подразделение националистов и вытащил раненных сослуживцев из горящей бронемашины.

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