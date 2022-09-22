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Глава МИД КНР: никто не может отнять у России ее роль в ООН

08:25
  • четверг
  • 22 сентября 2022

Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И

Антироссийский Запад привёз в Нью-Йорк, где сейчас проходит Генеральная ассамблея ООН, новую идею - пересмотреть постоянный состав членов Совета безопасности.
Сессия ГА ООН предсказуемо свелась к голословным обвинениям в адрес России

Сейчас их пять - Россия, Китай, США, Британия и Франция - эти государства обладают правом вето - поэтому решение Совбеза ООН - не может быть принято без согласия нашей страны. Это, похоже, совсем не устраивает многих западных политиков -  в постоянные члены Совбеза рвётся Германия. А французский президент Эммануэль Макрон заговорил о необходимости ограничить право вето.

Но у России позиция иная. И в данном вопросе у нашей страны есть единомышленник - Китай. На полях Генассамблеи состоялась встреча главы нашего МИДа Сергея Лаврова и министра иностранных дел КНР Ван И, сообщает "ТВ Центр".

"Хотя ООН и расположено в США, но сама ООН принадлежит всем нам. Россия - постоянный член Совбеза и должна и далее играть свою важную роль в ООН. Никто не может лишить Россию этого права", - заявил Ван И.

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