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Названы сроки отправки мобилизованных в зону спецоперации в Донбассе

08:14
  • четверг
  • 22 сентября 2022

Все военнообязанные пройдут подготовку

Сроки отправки подлежащих частичной мобилизации россиян в зону спецоперации России по защите Донбасса назвали в Совете Федерации. По словам главы комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктора Бондарева, подготовка граждан займет больше месяца.

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"За месяц те, кто будет защищать нашу родину, кто будет на территории Украины уничтожать фашистов, естественно, туда не попадут. Они попадут после того, как будет принято решение, что да, эти люди, эти подразделения боеготовы", — заявил Бондарев в эфире телеканала "Вместе-РФ".

По словам сенатора, призванные в рамках частичной мобилизации будут выполнять задачи согласно тем воинским специальностям, которые они получили во время службы в армии. Их проверят по здоровью, экипируют и отправят на обучение или переобучение в соответствие с программой военкоматов и Генштаба. Только когда комиссия решит, что подразделение готово выполнять боевые задачи четко и без потерь, его отправят на линию фронта.

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