Украина передала России Виктора Медведчука в рамках обмена пленными

Москва освободила ряд командиров запрещенного "Азова"

Россия и Украина в ночь на четверг провели обмен пленными. Москва передала 215 пленных националистов, Киев - 49 военнослужащих.

Как пишет РБК, среди освобожденных Украиной пленных оказался политик, глава украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Москва передала Киеву ряд руководителей запрещенного в нашей стране батальона "Азов". Всего, как заявляет украинская сторона, были освобождены 108 членов запрещенного "Азова".

Владимир Зеленский сообщил, что по условиям обмена пять командиров из "Азова" будут находиться в Турции до окончания боевых действий "под личные гарантии президента Турции".

Виктор Медведчук находился на Украине под домашним арестом с мая 2021 года. В феврале, по утверждению украинских властей, он скрылся, однако уже в апреле его задержали.

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