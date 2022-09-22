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ЕС подготовил персональные санкции против руководства России

08:41
  • четверг
  • 22 сентября 2022

Боррель пообещал "привлечь к ответу" Москву

Евросоюз усилит военную поддержку киевского режима. А в отношении России будут приняты новые ограничительные меры – как персональные, так и секторальные, заявил Жозеп Боррель. Глава европейской дипломатии зачитал заявление глав МИД ЕС.

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"Дополнительные ограничительные меры против России будут представлены максимально быстро в координации с нашими партнерами", - добавил Боррель.

Он пообещал "привлечь к ответу" Москву. ЕС введет новые санкции, как персональные, так и секторальные, в отношении России и руководства страны. Также подготовлены меры в отношении организаторов референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, передает РИА Новости.

Власти ДНР и ЛНР объявили даты референдума о вхождении в состав России, он пройдет с 23 по 27 сентября. На те же даты назначены референдумы в Херсонской и Запорожской областях. Руководители регионов заявили, что присоединение к Российской Федерации обеспечит безопасность территорий и восстановит историческую справедливость.

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