Закон говорит, что отсрочка у депутатов и сенаторов есть

Вячеслав Володин опроверг наличие у депутатов брони от частичной мобилизации. По его словам, народные избранники, соответствующие требованиям, должны помочь своим участием в спецоперации.

"Никакой брони у депутатов нет. В Донбассе с момента начала СВО находятся Адам Делимханов, возглавляя добровольцев Чеченской Республики, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы заявил, что сейчас время вызовов, но вместе страна их преодолеет, а безопасность граждан и суверенитет будут обеспечены.

Накануне агентство РИА Новости сообщило со ссылкой на источник в Совете Федерации, что депутаты и сенаторы не подлежат мобилизации. Кроме того, согласно статье 18 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" депутаты и сенаторы имеют отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.

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