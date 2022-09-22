Киев усилил обстрелы городов в преддверии референдумов

ВСУ используют западное оружие

Украинские неонацисты открыли массированный огонь по Донецку и пригородам. Погиб мирный житель, есть раненые. Обстрелы - и в Луганской республике. Киевские диверсанты минируют дороги у Лисичанска. Жертвами стали две женщины. Из американских систем "Хаймарс" радикалы атаковали Херсонскую область. Российские военные накрывают укрепрайоны противника огнём из реактивных установок "Смерч".

В преддверии референдума Донбасса и Запорожской и Херсонской областей о вхождении в состав России украинские националисты бьют по мирным населенным пунктам с удвоенной силой. Ночью была обстреляна паромная переправа в Херсоне. В позднее время она уже не работала, поэтому никто не пострадал, но сам паром получил множественные пробоины и теперь не сможет перевозить людей. Обстрел ВСУ вели из РСЗО "ХАЙМАРС". Также удар пришелся по пожарной части Херсона. А накануне националисты били по городу Новоайдар, используя все ту же американскую систему "ХАЙМАРС".

"В результате разрушено одно домостроение. Более трех домостроений повреждено. Погиб один мирный житель. А также было повреждено учебно-производственное помещение, уничтожено общежитие Новоайдарского сельхозколледжа. В результате прямого попадания было уничтожено зернохранилище и ангар с сельхозтехникой. Всего было впущено по городу Новоайдар десять ракет", - сообщил сотрудник представительства ЛНР в СЦКК.

Противостоят ударам ВСУ наши артиллеристы. Одна из главных задач расчетов РСЗО "Смерч" - сорвать подход резервов и доставку боеприпасов.

В ходе только одного из боев нашим десантникам удалось захватить большое количество бронетехники противника. Танки и БМП еще советского производства, но дооборудованы иностранными приборами наведения и ночного видения. Кроме того, часть техники была передана Украине из Восточной Европы.

На одном из полигонов для действий в зоне спецоперации проходят подготовку экипажи бронемашин. Их задача - поддержка штурмовых отрядов мотострелковых подразделений. В программе занятий - теоретическая подготовка и отработка навыков вождения танков Т-72 и Т-80, а также стрельба по разным типам мишеней.

В среднем занятия проходят десять дней. Только с начала сентября инструкторы Центрального военного округа подготовили более 50 экипажей.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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