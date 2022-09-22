Подготовка к референдумам на освобожденных территориях идет полным ходом

Голосование будет проходить в течение пяти дней

В Луганской народной республике начали развозить бюллетени по избирательным участкам. Тираж уже полностью отпечатан. На всех территориях, которые готовятся к референдумам, главная задача - обеспечить безопасность. Украина попытается сорвать голосование.

В ЛНР подготовка к референдуму почти завершена – на местной типографии менее чем за двое суток напечатали необходимое количество бюллетеней. Делали, что называется, для себя.

Бюллетени уже начали развозить на избирательные участки. Жителям Луганской и Донецкой народных республик предстоит ответить на один простой закрытый вопрос: "Вы за вхождение ЛНР в РФ на правах субъекта РФ? Да или нет?" На него, впрочем, абсолютное большинство жителей уже давно ответило. Оборудование для голосования тоже в полной боевой готовности.

"Он оборудован специальной лентой. В случае запечатывания и попытки распечатать, эта лента сразу показывает – "распечатано". Каждый пакет имеет уникальный номер. Подменить его не получится", - сообщил член ЦИК ДНР Александр Черников.

И если в ящике для голосования окажется хотя бы один бюллетень, его всё равно обязаны положить в сейф-пакет и запечатать. Потом он отправится на хранение в сейф до начала подсчёта голосов. На занятых союзными войсками территориях Запорожской и Херсонской областей также всё готово к волеизъявлению. В избирательных списках – около полумиллиона человек. Для них будут работать 400 участков, на которых придётся ответить на вопрос, немого отличающийся по форме от того, что в ДНР и ЛНР.

"Выдержаны все нормы при его составлении – бюллетень будет на двух языках: русском и украинском. Вопрос будет звучать так: Вы за выход Херсонской области из состава Украины, образования Херсонской области - самостоятельного государства и вхождении его в состав Российской Федерации на правах субъекта?" – рассказала председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.

И многие здесь уже, кажется, всё для себя решили. "Благодаря только России у нас появилась гуманитарная помощь, денежные пособия пенсионерам, инвалидам. Ощутили эту заботу вообще. Я ж понимаю, что русским тоже… Они не от избытка отдают. Не последнее, конечно, а потому что мы братья-славяне", - говорят местные жители.

Голосование будет проходить в течение пяти дней. Участки будут работать только 27 сентября – с 8 утра до 4 часов дня. В остальное время проголосовать можно будет дома – с 8 утра до 8 вечера. Также участки будут работать на территории России. Если жители всех четырёх областей поддержат вхождение в состав РФ, население нашей страны вырастет на 8-9 миллионов человек и 113 тысяч квадратных километров.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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