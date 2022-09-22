Венгрия призвала ЕС отменить санкции против России

Ограничительные меры ударили по самим европейцам

ЕС введёт санкции против российских чиновников и организаторов референдумов. Это подтвердил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Новые меры обсудят уже завтра. Консультации коснутся и вопроса о потолке цен на нефть. Правда, как напомнил премьер-министр Венгрии, ограничения губительно сказываются на экономике Старого Света. Объяснить это политикам пытаются и протестующие на улицах.

Столицу Бельгии охватили протесты. Люди выходят на улицы, чтобы выразить недовольство стремительным ростом цен на продукты и коммунальные услуги. Впрочем, митингующих, которые бродят буквально под окнами штаб-квартиры Евросоюза, не слышат. Лидеры стран - в Нью-Йорке, где проходит 77-ая Генассамблея ООН. Говорят о совершенно других проблемах, кажется, совсем не обращая внимания на просьбы населения. Обещают продолжать поддерживать Украину.

"В этот решающий момент конфликта я обещаю, что мы будем поддерживать или увеличивать нашу военную поддержку Украине столько, сколько потребуется", - сказала премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

При этом Лиз Трасс в противоречие самой себе сказала, что России никто не угрожает. Накануне Пентагон опубликовал детали контрактов по военной помощи Украине. В документе говорится, что Вашингтон начал передавать военную технику Киеву в апреле. Поставки происходили каждый месяц, за исключением июля. О помощи Украине говорит и Франция. А вот Германия эту тему аккуратно обходит. В Бундестаге не все депутаты поддерживают инициативу с оружием.

"Тот, кто до сих пор держится за поставки оружия и считает, что таким образом можно выгнать Россию из Крыма, безумен и ставит под угрозу наше выживание", - говорит Сара Вагенкнехт, депутат германского бундестага.

Вопрос выживания Европы все актуальнее. Разъяренные политики продолжают совершать коллективное самоубийство, причем, делают это самыми изощренными способами. Иначе как объяснить заявление европейского дипломата Жозепа Борреля о том, что ЕС собираются вводить новые санкции против России, когда от последних в Европе еще не отошли.

"Когда эти санкции вводились в Брюсселе в начале лета, европейские бюрократы этого не обещали. Обещали, что санкции ударят по России, а не по европейцам. С тех пор стало ясно, что введенные санкции наносят больший ущерб Европе, чем России. Необходимо сделать все возможное, чтобы Европа отменила эти санкции не позднее конца года", - заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Президент Сербии Александр Вучич указал странам-членам ООН на двойные стандарты в подходе к Украине и Сербии в территориальном вопросе.

"В чем разница между - суверенитет и территориальная целостность Украины и суверенитет и территориальная целостность Сербии, которые были грубо нарушены и которым вы обеспечили международное признание и легитимность, некоторые из вас? Никто никогда не давал рационального ответа на этот вопрос", - отметил Вучич.

Впрочем, на Западе уже привыкли переписывать историю. Например, США предложили пересмотреть постоянный состав членов Совета безопасности, куда входит Россия. Страны, желающие заполучить заветное право вето, буквально вступили в борьбу. В постоянные члены Совбеза рвется и Германия. Хотя исторически ООН создавалась после Второй мировой войны странами — участниками антигитлеровской коалиции. В свою очередь, глава МИД КНР на встрече с Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи назвал роль России в делах ООН одной из приоритетных.

На конференции Глобального фонда по борьбе с ВИЧ Джо Байден после произнесенной речи потерялся в пространстве и вновь искал выход. Помогал президенту опять его невидимый друг, наверное, тот же, что и во время принятия им важных политических решений.

Елена Макарова, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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