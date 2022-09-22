ВКС России получат новую партию истребителей Су-57 в этом году

Темпы производства боевых машин увеличиваются

Новые истребители пятого поколения Су-57 в ближайшее время поступят в ВСК России. Производство боевых машин нарастит Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"В этом году ВКС России получат новые истребители Су-57, они находятся в высокой степени готовности, а в дальнейшем темпы производства этих истребителей будут увеличены. Мы понимаем, насколько важна эта работа, поэтому для наращивания производства Су-57 завод активно расширяется и модернизируется", - заявил глава "Ростеха" во время посещения предприятия.

Чемезов отметил, что сейчас завод загружен заказами до 2028 года. Нарастить выпуск истребителей пятого поколения планируют за счет внедрения современных методов производства, строительства новых объектов и закупки современного оборудования, передает "Интерфакс".

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