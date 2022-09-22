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В Ярославле прощаются с Сергеем Пускепалисом

11:52
  • четверг
  • 22 сентября 2022

Церемония проходит в Театре имени Волкова

Море цветов и слова благодарности. В Ярославле прощаются с Сергеем Пускепалисом. Траурная церемония проходит в Театре имени Волкова, художественным руководителем которого Пускепалис был многие годы.
"Участвовал в судьбе страны": жизнь и смерть Сергея Пускепалиса

С самого утра к зданию театра - нескончаемый поток людей. Отдать дань памяти артисту пришли сотни человек. Многие не сдерживали слез. Талантливый режиссер и блистательный актер Сергей Пускепалис пользовался заслуженным авторитетом у коллег и любовью зрителей. Он воплотил на экране более 60 ярких запоминающихся образов. Был лауреатом множества престижных кинопремий, в том числе международных, отмечает "ТВ Центр".

Но не только высочайшим профессионализмом запомнился артист. Сергей Пускепалис был настоящим патриотом. Человеком с большой буквы. Много лет он делом помогал Донбассу. Накануне своей смерти Пускепалис перечислил средства жителям народной республики, собранные совместно с волонтерами, а также планировал поездку в ДНР.

Напомним, артист разбился на бронированном автомобиле, который собирался передать на фронт. Сергею Пускепалису было 56. Похоронят артиста завтра в Железноводске, рядом с могилами родителей.

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