Захарова обвинила Байдена в нарушении приличий и во лжи

Лидер США приписал президенту России заявления, которых не было

Выступление президента США с трибуны 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН удивило официального представителя МИД России Марию Захарову. Джо Байден ложно процитировал высказывание российского президента Владимира Путина о ядерной угрозе. Дипломат назвала выступление неприличным.

"Я считаю абсолютно неприличным то, с чего оно началось, и то, что стало мейнстримом, ведь оно было выстроено вокруг нашей страны. Дело в том, что он начал с якобы цитирования президента России. Он приписал президенту России слова о том, что наша страна угрожает миру ядерным оружием", - сказала Захарова в эфире "Соловьев Live".

Представитель МИД подчеркнула: Байден, фактически, закрепил то, что разгоняется сейчас американскими СМИ. Захарова назвала такую позицию "пропагандистской увязкой, которая навязывается общественности вопреки всему тому, что было действительно сказано". Президент США с трибуны ООН заявил, что Москва выступила с "откровенными угрозами применения ядерного оружия в адрес Европы и безрассудным пренебрежением обязанностями режима нераспространения".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"