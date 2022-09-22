ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова обвинила Байдена в нарушении приличий и во лжи

09:41
  • четверг
  • 22 сентября 2022

Лидер США приписал президенту России заявления, которых не было

Выступление президента США с трибуны 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН удивило официального представителя МИД России Марию Захарову. Джо Байден ложно процитировал высказывание российского президента Владимира Путина о ядерной угрозе. Дипломат назвала выступление неприличным.

Байден обвинил Россию в "бесстыдном" нарушении хартии ООН
Байден отверг обвинения России в обострении продовольственного кризиса

"Я считаю абсолютно неприличным то, с чего оно началось, и то, что стало мейнстримом, ведь оно было выстроено вокруг нашей страны. Дело в том, что он начал с якобы цитирования президента России. Он приписал президенту России слова о том, что наша страна угрожает миру ядерным оружием", - сказала Захарова в эфире "Соловьев Live".

Представитель МИД подчеркнула: Байден, фактически, закрепил то, что разгоняется сейчас американскими СМИ. Захарова назвала такую позицию "пропагандистской увязкой, которая навязывается общественности вопреки всему тому, что было действительно сказано". Президент США с трибуны ООН заявил, что Москва выступила с "откровенными угрозами применения ядерного оружия в адрес Европы и безрассудным пренебрежением обязанностями режима нераспространения".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.