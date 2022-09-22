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ФСБ предотвратила теракт на газопроводе

10:07
  • четверг
  • 22 сентября 2022

Задержан агент СБУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали агента СБУ и четвреых его пособников. Они готовили теракт на трубопроводе, по которому газ идет в Турцию и Европу.

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"Федеральной службой безопасности предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Исполнителя теракта задержали в момент изъятия из тайника двух самодельных кумулятивных взрывных устройств большой мощности. Гражданин России 1978 года рождения был завербован на территории Украины сотрудниками СБУ. Задержаны еще четверо граждан России: пособники украинских спецслужб обеспечивали подготовку диверсии. У агента СБУ обнаружены средства связи с перепиской и переговорами с куратором, инструкциями по сборке взрывного устройства и координаты места подрыва, передает ТВЦ.

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