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При реставрации гатчинской усадьбы Щербова найден тайник

11:52
  • четверг
  • 22 сентября 2022

В ближайшее время все найденные бумаги будут законсервированы под музейное хранение и опубликованы

В ходе реставрации гатчинской усадьбы художника Павла Щербова обнаружен тайник с личными вещами и документами хозяина. Среди них - уникальные документы 18-го века, револьвер, а также письма и рисунки его друзей - Александра Куприна и Ивана Билибина. После экспертизы находки займут почётное место в обновлённой экспозиции музея.

С подробностями - корреспондент "ТВ Центра" Анна Морозова

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