При реставрации гатчинской усадьбы Щербова найден тайник

В ближайшее время все найденные бумаги будут законсервированы под музейное хранение и опубликованы

В ходе реставрации гатчинской усадьбы художника Павла Щербова обнаружен тайник с личными вещами и документами хозяина. Среди них - уникальные документы 18-го века, револьвер, а также письма и рисунки его друзей - Александра Куприна и Ивана Билибина. После экспертизы находки займут почётное место в обновлённой экспозиции музея. С подробностями - корреспондент "ТВ Центра" Анна Морозова Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"