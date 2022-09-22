Российский "Сармат" обесценил все наработки НАТО

Ракета находит цель даже после поражения средствами ПРО

Все наработки стран НАТО в области вооружений обесценились после появления у России новейшей межконтинентальной ракеты "Сармат". Это оружие уникально, заявил генеральный конструктор ГРЦ Макеева академик РАН Владимир Дегтярь.

"Сармат" обесценит все наработки НАТО. Его уникальность не только в непревзойденных летно-технических характеристиках, но и в особенности их достижения: в используемых научно-технических решениях при его разработке и современных технологиях при его создании", - сказал академик в интервью РИА Новости.

По словам конструктора, в "Сармате" применили большинство основополагающих технических решений, которые были приняты при разработке морских ракет. Это позволило обеспечить его уникальными летно-техническими характеристиками, а также сократить сроки разработки.

"Сармат" - самая мощная боевая ракета в мире, обладающая наибольшей дальностью поражения целей. Дегтярь подчеркнул, что система управления МБР позволяет ей наводиться на цель даже при попадании в нее ракеты ПРО.

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