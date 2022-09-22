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Три человека пострадали в результате теракта в Мелитополе

11:23
  • четверг
  • 22 сентября 2022

Взрыв прогремел в районе центрального рынка

Трое жителей Мелитополя получили ранения в результате взрыва в районе центрального рынка. Пострадавшим оказывают помощь медики, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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"В результате теракта пострадали три человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает", - цитирует Рогова РИА Новости.

Взрыв в районе центрального рынка Мелитополя прогремел утром 22 сентября. Власти региона заявили, что теракт устроили украинские спецслужбы, их цель – запугать граждан в преддверии референдума о вхождении в состав России. Личность террористов устанавливают по записям камер видеонаблюдения.

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