Три человека пострадали в результате теракта в Мелитополе

Взрыв прогремел в районе центрального рынка

Трое жителей Мелитополя получили ранения в результате взрыва в районе центрального рынка. Пострадавшим оказывают помощь медики, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"В результате теракта пострадали три человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает", - цитирует Рогова РИА Новости.

Взрыв в районе центрального рынка Мелитополя прогремел утром 22 сентября. Власти региона заявили, что теракт устроили украинские спецслужбы, их цель – запугать граждан в преддверии референдума о вхождении в состав России. Личность террористов устанавливают по записям камер видеонаблюдения.

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