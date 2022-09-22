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"Боевое братство" поддержало решения президента по защите страны

11:28
  • четверг
  • 22 сентября 2022

Организация помогает жителям Донбасса гуманитарной помощью

Заместитель председателя Всероссийской организации ветеранов "Боевое братство" Виктор Кауров поддержал все принятые решения президента и правительства  с начала проведения специальной военной операции, а сама организация готова защищать свою страну и граждан.

По его словам, встречаясь с людьми Донбасса, он видел все ужасы фашизма и всего того, что пришло на эту землю. Он рассказал, что в настоящее время "Боевое братство" помогает жителям региона гуманитарной помощью.

"Это ребята, которые пришли самые первые на помощь, на территорию Донбасса. Однозначно, сейчас ребята участвуют и поддерживают народную милицию и отрабатывают задачи гуманитарных моментов, где развернуты центры", - сказал Кауров.

Он также пожелал всем мобилизованным гражданам России стойкости духа и скорейшей победы.

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