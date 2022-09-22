Получены подтверждения прямого участия спецслужб США

Россия получила доказательства разработки Пентагоном сценариев применения тактического биологического оружия массового поражения. Эта информация требует расследования на международном уровне, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Стало очевидным, что Пентагон работает над тайными сценариями применения тактического биологического оружия массового поражения… Это, безусловно, должно стать предметом международного расследования", - сказала Яровая на заседании парламентской комиссии по расследованию работы американских биолабораторий на Украине.

Вице-спикер парламента также сообщила, что комиссия получила подтверждение прямого участия американских спецслужб в подготовке преступлений ВСУ против мирного населения. Пентагон занимается своими изысканиями в условиях высокой секретности. На фоне нагнетаемой русофобии и агрессивной политики против России это дает основание предполагать, что планы США носят наступательно-агрессивный характер, приводит слова Яровой ТАСС.

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