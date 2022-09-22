Минобороны подтвердило обмен пленными между Россией и Украиной

В Россию вернулись 55 человек

Минобороны подтвердило обмен пленными с Украиной. Как рассказали в военном ведомстве, России возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил, а также военные ЛДНР. Им, подчеркнули в Минобороны, грозила смертельная опасность на Украине.

"В настоящее время все военнослужащие самолётом военно-транспортной авиации доставлены на территорию Российской Федерации и находятся в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным военнослужащим предоставлена возможность связаться с родственниками. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь", - говорится в сообщении Минобороны.

Об обмене пленными стало известно в четверг ночью. Сообщалось, что Киев передал Москве 48 человек, в том числе украинского политика Виктора Медведчука. Россия передала Украине 215 пленных националистов, в том числе ряд руководителей запрещенного батальона "Азов".

Владимир Зеленский сообщил, что по условиям обмена пять командиров из "Азова" будут находиться в Турции до окончания боевых действий "под личные гарантии президента Турции".

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