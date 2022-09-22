ВКС России за сутки уничтожили более 200 боевиков ВСУ

Ликвидирована установка HIMARS

ВКС России ликвидировали около сотни украинских боевиков в Харьковской области. Последние данные о ситуации в зоне специальной военной операции привел официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В населенном пункте Моначиновка Харьковской области ВКС России нанесено поражение живой силе и военной технике подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до ста боевиков и до 20-ти единиц военной техники, в том числе одна установка системы залпового огня HIMARS", - сообщил генерал на брифинге.

По данным Минобороны, еще около 150 боевиков ВСУ и 19 единиц военной техники ликвидировано в районе города Запорожье. Российская авиация высокоточным оружием поразила пункты временной дислокации подразделений 65-ой мотопехотной бригады, 19-го конвойного батальона и наемников "Иностранного легиона". Также противник потерял до 30 человек убитыми и шесть боевых машин пехоты во время неудачной попытки форсирования реки Оскол в районе Двуречного Харьковской области.

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