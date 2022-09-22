В России запустили премию "Больших перемен"

Ее презентовали на ВДНХ

Российское движение детей и молодёжи запускает премию "Больших перемен". Презентация прошла в Союзмультпарке на ВДНХ.

Это конкурс на лучшие образовательные, культурные и развлекательные проекты, которые охватывают основные области для всестороннего развития школьников. В проекте участвуют различные площадки, организации, цифровые сервисы, теле- и радиоканалы. Судьями выступают дети, родители и педагоги. Всего 10 номинаций.

"Премия "Больших перемен" продолжает традицию, которую заложил всероссийский конкурс "Большая перемена", когда дети имеют возможность самостоятельно решать. Вообще, этот принцип является основополагающим во всех мероприятиях, которые проводятся в рамках "Большой перемены", потому что именно здесь дети самостоятельно выбирают направление, в котором они участвуют", - отметила генеральный директор АНО "Большая перемена" Наталия Мандрова.

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