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На Носовихинском шоссе автомобиль протаранил табло АЗС

15:08
  • четверг
  • 22 сентября 2022

Есть пострадавшие

В столице выясняют обстоятельства ДТП на бензоколонке. Накануне вечером на Носовихинском шоссе спортивный автомобиль "Порше" на полной скорости мчался по скользкой от дождя дороге и врезался в табло АЗС.

Причём, вначале машина чуть было не столкнулась с другим автомобилем на встречной полосе. Избежать этого удалось, но на обочине иномарка влетела в препятствие.

В результате водитель и его пассажир получили различные травмы, их госпитализировали в больницу. Чтобы достать автомобиль, потребовался трос. Некоторое время движение транспорта в районе аварии было затруднено.

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