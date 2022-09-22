На Носовихинском шоссе автомобиль протаранил табло АЗС

Есть пострадавшие

В столице выясняют обстоятельства ДТП на бензоколонке. Накануне вечером на Носовихинском шоссе спортивный автомобиль "Порше" на полной скорости мчался по скользкой от дождя дороге и врезался в табло АЗС.

Причём, вначале машина чуть было не столкнулась с другим автомобилем на встречной полосе. Избежать этого удалось, но на обочине иномарка влетела в препятствие.

В результате водитель и его пассажир получили различные травмы, их госпитализировали в больницу. Чтобы достать автомобиль, потребовался трос. Некоторое время движение транспорта в районе аварии было затруднено.

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